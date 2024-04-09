Новости Крыма В Крыму оформили права на объекты Соборной мечети

Специалисты госкомитета по государственной регистрации и кадастру Крыма оформили права на объекты недвижимости Соборной мечети в Симферополе, информирует пресс-служба ведомства. Как отметили в госкомрегистре, имущественный комплекс Соборной мечети включает в себя основное трехэтажное здание общей площадью свыше 4300 квадратных метров, внутренний двор с колоннадами и местом для омовения перед намазом, а также четыре минарета высотой 50 метров каждый. Кроме того, на территории построены четырехэтажное административное здание площадью почти 3500 "квадратов", гостевой корпус площадью более 1200 квадратных метров, вспомогательные строения и автомобильная парковка. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

