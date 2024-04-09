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Новости Крыма

В Крыму оформили права на объекты Соборной мечети

09 апреля 2024, 12:41Общество

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Специалисты госкомитета по государственной регистрации и кадастру Крыма оформили права на объекты недвижимости Соборной мечети в Симферополе, информирует пресс-служба ведомства.

Как отметили в госкомрегистре, имущественный комплекс Соборной мечети включает в себя основное трехэтажное здание общей площадью свыше 4300 квадратных метров, внутренний двор с колоннадами и местом для омовения перед намазом, а также четыре минарета высотой 50 метров каждый. Кроме того, на территории построены четырехэтажное административное здание площадью почти 3500 "квадратов", гостевой корпус площадью более 1200 квадратных метров, вспомогательные строения и автомобильная парковка.

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