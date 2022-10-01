Новости Крыма

В Крыму ограничат продажу бензина и дизельного топлива

Сегодня, 10:36Главная

Тема специальной военной операции и мобилизации каждый день обрастает новыми событиями.

Так, из правительственных кабинетов Кремля просочилась информация о планах ввести некоторые ограничения на продажу топлива. В связи с повышенной интенсивностью проведения спецоперации, власть вынуждена направить львиную долю топлива и бензовозов на фронт.

С целью экономии и упрощения логистики горюче-смазочных материалов, будет введено ограничение на покупку топлива в размере 20 литров в одни руки. Также будет запрещено продажу горючего в канистры и другие ёмкости. Как сообщил источник, механизм контроля за количеством проданного топлива уже разработан и вскоре это решение Правительства будет обнародовано.

Непонятно, как у нефтяного государства могут возникнуть такие проблемы, но факт остается фактом. Исходя из этого, лучше подумать о будущих ограничениях и предпринять необходимые меры.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ СПЕЦИАЛЬНУЮ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ?

Нет, она нужна только Путину.
Любому кровопролитию не место в мире.
Не мне решать, Правительство пусть решает.
Мне все равно, главное чтобы не мобилизовали.
Поддерживаю! Надо восстанавливать исторические границы.
» Архив опросов
Календарь событий
« Октябрь 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх