В Крыму ограничат продажу бензина и дизельного топлива

Так, из правительственных кабинетов Кремля просочилась информация о планах ввести некоторые ограничения на продажу топлива. В связи с повышенной интенсивностью проведения спецоперации, власть вынуждена направить львиную долю топлива и бензовозов на фронт.

С целью экономии и упрощения логистики горюче-смазочных материалов, будет введено ограничение на покупку топлива в размере 20 литров в одни руки. Также будет запрещено продажу горючего в канистры и другие ёмкости. Как сообщил источник, механизм контроля за количеством проданного топлива уже разработан и вскоре это решение Правительства будет обнародовано.

Непонятно, как у нефтяного государства могут возникнуть такие проблемы, но факт остается фактом. Исходя из этого, лучше подумать о будущих ограничениях и предпринять необходимые меры.