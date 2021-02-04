Новости Крыма

В Крыму определили стоимость путевок в детские лагеря

04 февраля 2021, 12:04Общество

2

В Республике Крым утвердили среднюю стоимость путевок для отдыха в детских лагерях региона. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства. Средства для путевок будут выделены из республиканского бюджета, точное количество путевок пока не определено, уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе Министерства образования республики. В соответствии с документом стоимость одного дня пребывания в организациях отдыха и оздоровления в 2021 году составит 1782 рубля в период отопительного сезона и 1298 рублей – в остальные месяцы года. Для сравнения, в 2020 году стоимость одного дня отдыха в детских лагерях составляла 1253 рубля.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Февраль 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх