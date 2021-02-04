В Республике Крым утвердили среднюю стоимость путевок для отдыха в детских лагерях региона. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства. Средства для путевок будут выделены из республиканского бюджета, точное количество путевок пока не определено, уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе Министерства образования республики. В соответствии с документом стоимость одного дня пребывания в организациях отдыха и оздоровления в 2021 году составит 1782 рубля в период отопительного сезона и 1298 рублей – в остальные месяцы года. Для сравнения, в 2020 году стоимость одного дня отдыха в детских лагерях составляла 1253 рубля.
В Крыму определили стоимость путевок в детские лагеря
04 февраля 2021, 12:04Общество
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