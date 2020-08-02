Новости Крыма

В Крыму осудили двоих наркоторговцев

В Крыму осудили двоих наркоторговцев

Сегодня, 14:17Новости

Керченский городской суд вынес приговор двум мужчинам, которые на территории полуострова сбывали наркотики. Об этом информирует пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю.

Следствием установлено, что 26-летний и 27-летний безработные жители Севастополя продавали на территории полуострова синтетический наркотик N-метилэфидрон, более известный под названием "соль". В июле 2019 года сотрудники силового ведомства задержали наркоторговцев с поличным при попытке реализовать очередную партию.

"Керчане заказывали по Интернету крупные партии наркотиков, занимались их расфасовкой, производили закладки, через сеть интернет доводили до потенциальных покупателей сведения об их местах расположения. Все инструкции и координаты мест закладок наркотиков с целью конспирации передавались через обезличенные аккаунты интернет-мессенджеров, а оплата проводилась через электронные кошельки", – сказано в сообщении.

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