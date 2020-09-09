В Крыму осудят коммерсанта за взятку пограничнику: видео задержания

В Севастополе руководитель фирмы пойдет под суд за 235 тыс. рублей взятки сотруднику Пограничного управления ФСБ России по РК. Об этом информирует пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.

Ранее СК возбудило уголовное дело на коммерсанта, чья фирма добывала песок в районе ковша реки Черная в акватории Севастопольской бухты. Руководитель компании обвиняется в даче крупной взятки группой лиц. Оказалось, что недропользователь имел задолженность по договору аренды. Департамент земельных и имущественных отношений города решил через суд взыскать образовавшийся долг, а также расторгнуть договор с арендаторами. Но фирмы, работавшие на земельном участке, не хотели терять прибыль и попытались решить вопрос с помощью взятки.