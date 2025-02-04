В Крыму сотрудники МЧС за минувшие сутки обследовали больше 450 километров береговой линии, от следов мазута после крушения нефтетанкеров в Керченском проливе очищено больше двухсот километров берега. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

"В Крыму за сутки обследовали более 450 километров береговой линии. Очищено порядка 212 километров берега. Собрано и вывезено свыше 685 тонн загрязненного песка и грунта", – говорится в сообщении.

В севастопольском регионе сотрудники спасательного ведомства обследуют 165 километров берега. Уже собрано 640 тонн загрязнений, из которых 620 тонн вывезено.