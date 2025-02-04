Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В Крыму от мазута очищено больше 200 километров берега – как идут работы

04 февраля 2025, 11:53Общество

1

В Крыму сотрудники МЧС за минувшие сутки обследовали больше 450 километров береговой линии, от следов мазута после крушения нефтетанкеров в Керченском проливе очищено больше двухсот километров берега. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

"В Крыму за сутки обследовали более 450 километров береговой линии. Очищено порядка 212 километров берега. Собрано и вывезено свыше 685 тонн загрязненного песка и грунта", – говорится в сообщении.

В севастопольском регионе сотрудники спасательного ведомства обследуют 165 километров берега. Уже собрано 640 тонн загрязнений, из которых 620 тонн вывезено.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Февраль 2025
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх