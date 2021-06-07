Новости Крыма

В Крыму отреагировали на дизайн формы сборной Украины на Евро-2020

Сегодня, 14:30Политика

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Украинские чиновники продолжают накалять без того напряженную ситуацию внутри своей страны и на внешнеполитической арене. Так глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал скандал вокруг нового дизайна формы украинских футболистов на предстоящем чемпионате Европы.

"Маразм у них (украинских властей – ред.) крепчает с каждым днем. Чувствуется внутренняя и внешнеполитическая разбалансировка. Они бросаются из крайности в крайность: делают все в противовес разумным желаниям многих граждан Украины иметь дружеские отношения с Россией и позволяют радикально настроенному меньшинству диктовать большинству граждан страны профашистские идеи", – сообщил Гемпель РИА Новости Крым. По его словам, такая политика Киева уже не удивляет, но при этом вызывает все большее раздражение у мирных украинцев.

"Мы поддерживаем контакты с гражданами Украины, общаемся с ними. Они говорят, что обстановка в стране достаточно накалилась. Думаю, Украина находится на грани внутреннего взрыва, поскольку граждане разделились на два противоположных лагеря, и примирения не видно", – уточнил Гемпель.

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