Украинские чиновники продолжают накалять без того напряженную ситуацию внутри своей страны и на внешнеполитической арене. Так глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал скандал вокруг нового дизайна формы украинских футболистов на предстоящем чемпионате Европы.

"Маразм у них (украинских властей – ред.) крепчает с каждым днем. Чувствуется внутренняя и внешнеполитическая разбалансировка. Они бросаются из крайности в крайность: делают все в противовес разумным желаниям многих граждан Украины иметь дружеские отношения с Россией и позволяют радикально настроенному меньшинству диктовать большинству граждан страны профашистские идеи", – сообщил Гемпель РИА Новости Крым. По его словам, такая политика Киева уже не удивляет, но при этом вызывает все большее раздражение у мирных украинцев.

"Мы поддерживаем контакты с гражданами Украины, общаемся с ними. Они говорят, что обстановка в стране достаточно накалилась. Думаю, Украина находится на грани внутреннего взрыва, поскольку граждане разделились на два противоположных лагеря, и примирения не видно", – уточнил Гемпель.