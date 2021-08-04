Новости Крыма

В Крыму отремонтировали дорогу между двумя курортами

04 августа 2021, 12:12Общество

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Ремонт автомобильной дороги Черноморское – Евпатория протяженностью более 67 км завершен. Об этом на своей странице в Facebook информирует министерство транспорта Республики Крым. "Дорожники выполнили работы по фрезерованию, устройству выравнивающего, нижнего и верхнего слоев покрытия. Завершены работы по установке бортового камня, укреплению обочин, восстановлению площадок под автобусные остановки, также на данных участках нанесена разметка и установлены дорожные знаки", – рассказали в Минтрансе.

Работы выполнила подрядная организация АО "ВАД" в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".

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