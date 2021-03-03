Новости Крыма

В Крыму ответили на призыв "вернуть" Крым военным путем

03 марта 2021, 11:02Политика

1

Националисты на Украине мечтают "вернуть" Крым любыми средствами, но их сдерживает животный страх перед российским оружием, поэтому крымчане могут спать спокойно. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым сообщил депутат крымского парламента, председатель комитета Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков. Ранее экс-депутат Верховной рады Татьяна Черновол заявила, что Украина должна быть "постоянно готова" к военной операции по "возвращению" Крыма. По ее словам, Украине нужно дождаться, когда в России "начнутся процессы турбулентности", и, воспользовавшись моментом, захватить полуостров.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Март 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх