Националисты на Украине мечтают "вернуть" Крым любыми средствами, но их сдерживает животный страх перед российским оружием, поэтому крымчане могут спать спокойно. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым сообщил депутат крымского парламента, председатель комитета Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков. Ранее экс-депутат Верховной рады Татьяна Черновол заявила, что Украина должна быть "постоянно готова" к военной операции по "возвращению" Крыма. По ее словам, Украине нужно дождаться, когда в России "начнутся процессы турбулентности", и, воспользовавшись моментом, захватить полуостров.
В Крыму ответили на призыв "вернуть" Крым военным путем
03 марта 2021, 11:02Политика
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