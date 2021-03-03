Новости Крыма В Крыму ответили на призыв "вернуть" Крым военным путем

Националисты на Украине мечтают "вернуть" Крым любыми средствами, но их сдерживает животный страх перед российским оружием, поэтому крымчане могут спать спокойно. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым сообщил депутат крымского парламента, председатель комитета Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков. Ранее экс-депутат Верховной рады Татьяна Черновол заявила, что Украина должна быть "постоянно готова" к военной операции по "возвращению" Крыма. По ее словам, Украине нужно дождаться, когда в России "начнутся процессы турбулентности", и, воспользовавшись моментом, захватить полуостров. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

