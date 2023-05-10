В Крыму ожидаются заморозки

Штормовое предупреждение о заморозках объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом передает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 11 и 12 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до – 2 градусов", – говорится в Telegram-канале ведомства.

В связи с этим есть высокая вероятность чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. Спасатели призывают жителей и гостей Крыма соблюдать меры безопасности, при понижении температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, принять меры по защите насаждений.