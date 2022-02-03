Новости Крыма

В Крыму пьяный полицейский протаранил служебное авто своих коллег

03 февраля 2022, 20:49Общество

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Проверка проводится сотрудниками полиции по факту ДТП с участием работника керченского управления МВД России. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка ведомства.

Как рассказали правоохранители, в Симферополе водитель иномарки при движении во дворе допустил столкновение со служебным автомобилем полиции. В результате ДТП никто не пострадал. Как оказалось, машиной управлял нетрезвый сотрудник керченского МВД.

"При проверке выяснилось, что он управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, проверяется информация о том, что указанное лицо причастно к нанесению телесных повреждений гражданину", – сказано в сообщении.

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