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Новости Крыма

В Крыму педофила приговорили к 13 годам строгого режима

27 ноября 2024, 11:46Общество

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48-летний житель Ленинского района Крыма приговорен к 13,5 годам лишения свободы за изнасилование и другие половые преступления в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом информирует пресс-служба Ленинского райсуда.

"Подсудимый… в период с июня 2016 года по март 2024 неоднократно совершал изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении ребенка, которые повлекли иные тяжкие последствия", – говорится в сообщении.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Также подсудимому назначены принудительные меры медицинского характера.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму 1,2 млн рублей.

Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании, добавили в пресс-службе.

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