В Крыму пенсионерка обокрала 82-летнего старика

В Симферополе на 71-летнюю женщину завели уголовное дело за кражу кошелька у 82-летнего пенсионера. Об этом информирует пресс-служба УМВД по городу.

Оказалось, что престарелый мужчина во время похода за покупками оставил свой кошелек с 30-ю тыс. рублей на прилавке магазина. Его сбережения вскоре привлекли внимание одной из посетительниц, которая не захотела расставаться с деньгами и присвоила их себе. Чтобы вернуть нажитое, мужчина обратился в полицию. Правоохранители разыскали преступницу, обнаружив у нее дома чужой кошелек.