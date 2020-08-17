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В Крыму пенсионерка обокрала 82-летнего старика

В Крыму пенсионерка обокрала 82-летнего старика

17 августа 2020, 16:25Новости

В Симферополе на 71-летнюю женщину завели уголовное дело за кражу кошелька у 82-летнего пенсионера. Об этом информирует пресс-служба УМВД по городу.

Оказалось, что престарелый мужчина во время похода за покупками оставил свой кошелек с 30-ю тыс. рублей на прилавке магазина. Его сбережения вскоре привлекли внимание одной из посетительниц, которая не захотела расставаться с деньгами и присвоила их себе. Чтобы вернуть нажитое, мужчина обратился в полицию. Правоохранители разыскали преступницу, обнаружив у нее дома чужой кошелек.

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