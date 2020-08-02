В Крыму пенсионерка случайно обокрала девушку через банкомат

69-летняя жительница Симферополя невольно стала фигурантом уголовного дела по статье о краже, забрав забытые деньги в одном из банкоматов города. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по Республике Крым. В ведомстве пояснили, что к ним обратилась 22-летняя девушка, которая вечером сняла восемь тысяч рублей в одном из магазинов, оданко забыла их забрать и ушла по делам.

Когда опомнилась и вернулась, денег на месте уже не оказалось, поэтому потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Оперативники по "горячим следам" задержали 69-летнюю горожанку, которая чистосердечно призналась в том, что забрала "бесхозные" деньги, и с помощью правоохранителей сразу же вернула их забывчивой девушке. Тем не менее, действия женщины по закону расцениваются как уголовное преступление, причем с причинением значительного ущерба, пояснили правоохранительных органах.