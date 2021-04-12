В Крыму перед Днем Победы откроют Митридатские лестницы

8 мая крымчане смогут посетить Митридатские лестницы, которые откроют после долгой реконструкции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета по культуре и охране культурного наследия Николай Волков.

"8 мая состоится официальное открытие Митридатских лестниц. У нас запланировано факельное шествие. Ко Дню Победы все желающие смогут подняться и возложить цветы", – рассказал собеседник. Волков напомнил, что при реконструкции лестниц возникли проблемы в работе с подрядчиком.

"Компания "Меандр" была арестована в Санкт-Петербурге, эти люди взяли огромные деньги за выполнение работ, но выполнили их некачественно, а некоторые не начали вообще. Однако Министерство культуры Крыма вовремя заметило это", – уточнил он.