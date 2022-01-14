В Крыму перевернулся рейсовый автобус с пассажирами

Девять человек были доставлены в медучреждение после ДТП с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter в около села Журавки на дороге "Таврида" – Кировский. Об этом информирует пресс-служба МВД России по РК.

Прокуратура Республики Крым уже начала проверку.

"Предварительно установлено, что водитель автобуса Mercedes Sprinter, осуществляющий пассажирские перевозки по маршруту Феодосия-Кировский, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства. В автобусе находились водитель и восемь пассажиров", – говорится в сообщении МВД.