Новости Крыма

В Крыму перевернулся рейсовый автобус с пассажирами

14 января 2022, 13:43Происшествия в Крыму

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Девять человек были доставлены в медучреждение после ДТП с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter в около села Журавки на дороге "Таврида" – Кировский. Об этом информирует пресс-служба МВД России по РК.

Прокуратура Республики Крым уже начала проверку.

"Предварительно установлено, что водитель автобуса Mercedes Sprinter, осуществляющий пассажирские перевозки по маршруту Феодосия-Кировский, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства. В автобусе находились водитель и восемь пассажиров", – говорится в сообщении МВД.

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