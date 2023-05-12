В Феодосии подросток без прав врезался в Mercedes, в результате чего пострадал сам несовершеннолетний водитель и его девушка-пассажир, рассказали в пятницу в прокуратуре Крыма.

Авария произошла 10 мая на улице Русской. По данным надзорного ведомства, 16 летний подросток за рулем питбайка не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Mercedes.

"В результате дорожно-транспортного происшествия подросток, управляющий питбайком, и его сверстница, являющаяся пассажиром, получили травмы", – сказано в сообщении.