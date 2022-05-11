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В Крыму планируют открыть площадки для полетов на воздушных шарах

11 мая 2022, 16:37Общество

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В Крыму планируется открыть площадки для полетов на воздушных шарах за счет средств инвесторов, на данный момент рассматриваются наиболее подходящие для этого площадки, рассказала пресс-служба Корпорации развития Крыма.

"В Корпорации развития Крыма прошла встреча с потенциальными инвесторами, представившими проект по развитию воздухоплавания на полуострове. Для реализации идеи сегодня рассматриваются площадки, наиболее подходящие для организации полетов на воздушных шарах в республике", – говорится в сообщении.

Инвесторы планируют открыть четыре базы на полуострове. В Корпорации развития Крыма заявили о готовности рассмотреть проект и оказать содействие в его запуске.

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