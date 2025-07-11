В Крыму планируют собрать более 750 тысяч га зерновых культур в 2025 году

В Крыму в этом году планируют собрать 755 тысяч га урожая зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день уже убрано больше 280 тысяч га ранних культур. Об этом рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"В этом году планируется к уборке около 755 тысяч га зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день наши аграрии убрали 287,8 тысяч га ранних культур, намолотили 571,8 тысяч тонн зерна", – сказано в сообщении.

По его информации, всего по итогам уборочной кампании, несмотря на последствия сложных погодных условий, с которыми столкнулся полуостров, планируется убрать не менее одного миллиона тонн зерна. Этот объем урожая полностью покроет потребности республики.