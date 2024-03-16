В Крыму по нацпроекту отремонтируют трассу от границы

Крыму будет реконструирован путепровод на участке автодороги Золотое до автодороги "Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь". Об этом информируют в министерстве транспорта Республики Крым.

Уточняется что объект ремонтируется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", общая протяженность ремонтируемого участка трассы – более 550 километров.

"Дорожникам предстоит выполнить работы по ремонту и восстановлению мостовых плит, дорожного полотна, ограждений и опор, замене деформированных элементов, дополнительному армированию, а также восстановительным работам по увеличению несущих способностей моста", – говорится в предоставленной информации.

При этом сроки начала и окончания работ пока не названы.