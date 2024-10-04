В Крыму подешевело жилье для командированных

В Крыму с окончанием летнего сезона подешевела посуточная аренда квартир и загородных домов, владельцы которых готовы предоставить гостям подтверждающие документы командированным. Об этом информирует сервис "Авито Путешествия" со ссылкой на собственное исследование.

"Выбор квартир для командированных в Крыму вырос на 36% за год, а загородных объектов – на 79%. С окончанием летнего сезона снять посуточные квартиры с закрывающими документами в среднем в Крыму стало дешевле на 14%", – приводит собственную статистику ресурс.