В Крыму подорожает вода

В Крыму с 1 июля подорожает водоснабжение и водоотведение. Об этом со ссылкой на соответствующий приказ Госкомцена республики информирует МинЖКХ.

С 1 июля по 31 декабря для населения тарифы на водоснабжение и водоотведение составят 33,24 рублей/ м3 (с НДС). Для абонентов Симферопольского филиала -19,30 рублей/ м3 (с НДС). Сейчас тариф для населения составляет 32,69.

Для бюджетных учреждений и прочих категорий потребителей с июля цена также вырастет и составит 42,82 рубля за "куб". До тех пор тариф установлен в размере 41,37.