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Новости Крыма

В Крыму подростков накажут за танцы на кладбище

04 апреля 2025, 12:31Общество

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В Ленинском районе Крыма привлекли к ответственности родителей, чьи дети снимали видео с танцами на кладбище. Об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.

Кадры со странными плясками сотрудники полиции выявили в интернете. На них подростки в вечернее время танцевали на могиле неизвестного на сельском кладбище.

"Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району незамедлительно отреагировали на данный факт. В результате проведенного комплекса мероприятий установлены двое несовершеннолетних жителей одного из сел района", – сообщают в пресс-службе.

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