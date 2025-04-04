В Крыму подростков накажут за танцы на кладбище

В Ленинском районе Крыма привлекли к ответственности родителей, чьи дети снимали видео с танцами на кладбище. Об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.

Кадры со странными плясками сотрудники полиции выявили в интернете. На них подростки в вечернее время танцевали на могиле неизвестного на сельском кладбище.

"Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району незамедлительно отреагировали на данный факт. В результате проведенного комплекса мероприятий установлены двое несовершеннолетних жителей одного из сел района", – сообщают в пресс-службе.