В Крыму подростку грозит 5 лет за кражу велосипеда

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15-летний житель Ялты украл оставленный без присмотра велосипед, спрятал его, но попался и теперь предстанет перед судом. Об этом информирует пресс-служба МВД по РК.

По данным пресс-службы, заявление о пропаже в полицию подала женщина, сын которой оставил велосипед возле магазина, а вернувшись, обнаружил его отсутствие. Полицейские установили похитителя – им оказался 15-летний местный житель, который сразу во всем признался:

"Как он пояснил, во время прогулки увидел оставленный без присмотра и средств охраны велосипед. После чего решил продолжить свой путь, передвигаясь не пешком, а на чужом транспортном средстве. Похищенный велосипед он спрятал у себя дома на чердаке", – сказано в сообщении.