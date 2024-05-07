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Новости Крыма

В Крыму подрядчик оштрафован за срыв работ на объекте водоотведения

07 мая 2024, 11:05Общество

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Компания-подрядчик оштрафована на 16,8 млн рублей за срыв сроков строительства объекта по водоотведению в курортном поселке под Феодосией. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Установлено, что фирма не выполнила в полном объеме и в установленный срок предусмотренные муниципальным контрактом работы по строительству объекта водоотведения в поселке Приморском.

"Сумма неисполненных обязательств по контракту превысила 33 миллиона рублей", – сказано в сообщении.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении предприятия дело об административном правонарушении. Рассмотрев дело по существу, суд признал подрядную организацию виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 16,8 млн рублей.

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