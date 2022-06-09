В Крыму подсчитали, сколько детей не отдохнут в лагерях из-за логистики

Около 12 тысяч детей из регионов России отказались от отдыха в лагерях Крыма из-за проблем с логистикой.

Об этом сообщила заместитель начальника управления – завотделом организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей минобраза РК Ирина Карнацкая на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.

"Наши лагеря столкнулись с такой проблемой в начале оздоровительной компании. Были заключены контракты, были устные договоренности, но они отменились. И порядка 12 тысяч детей у нас не смогли приехать. В основном, из-за проблем с логистикой. Однако основная часть детей, которые планировали, едут. Мы надеемся, что договоры еще будут заключаться и дети смогут приехать", – сообщила она.