Новости Крыма

В Крыму подсчитали, сколько детей не отдохнут в лагерях из-за логистики

09 июня 2022, 16:29Общество

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Около 12 тысяч детей из регионов России отказались от отдыха в лагерях Крыма из-за проблем с логистикой.

Об этом сообщила заместитель начальника управления – завотделом организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей минобраза РК Ирина Карнацкая на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.

"Наши лагеря столкнулись с такой проблемой в начале оздоровительной компании. Были заключены контракты, были устные договоренности, но они отменились. И порядка 12 тысяч детей у нас не смогли приехать. В основном, из-за проблем с логистикой. Однако основная часть детей, которые планировали, едут. Мы надеемся, что договоры еще будут заключаться и дети смогут приехать", – сообщила она.

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