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Новости Крыма

В Крыму поездка подростков на питбайке закончилась аварией

02 ноября 2023, 15:24Происшествия в Крыму

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Двое подростков в Крыму во время поездки на питбайке наехали на камень и перевернулись, 14-летний пассажир транспортного средства попал в больницу. Об этом передает пресс-служба МВД по Крыму.

Авария произошла накануне вечером в Бахчисарае.

"15-летний водитель питбайка PWR Racing, двигаясь в Бахчисарае по ул. Чапаева в направлении ул. Мальцева, совершил наезд на камень, в результате чего, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства", – говорится в сообщении.

В результате ДТП 14-летний пассажир питбайка получил различные травмы. Его доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ход проводимой правоохранителями процессуальной проверки ДТП контролирует прокуратура Крыма, сообщили в надзорном ведомстве.

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