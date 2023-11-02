В Крыму поездка подростков на питбайке закончилась аварией

Двое подростков в Крыму во время поездки на питбайке наехали на камень и перевернулись, 14-летний пассажир транспортного средства попал в больницу. Об этом передает пресс-служба МВД по Крыму.

Авария произошла накануне вечером в Бахчисарае.

"15-летний водитель питбайка PWR Racing, двигаясь в Бахчисарае по ул. Чапаева в направлении ул. Мальцева, совершил наезд на камень, в результате чего, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства", – говорится в сообщении.

В результате ДТП 14-летний пассажир питбайка получил различные травмы. Его доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ход проводимой правоохранителями процессуальной проверки ДТП контролирует прокуратура Крыма, сообщили в надзорном ведомстве.