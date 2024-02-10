В Крыму порядка 80 центров реабилитации для зависимых работают незаконно

В Крыму насчитывается от 50 до 80 центров реабилитации, в которых людей с зависимостью от алкоголя и наркотиков могут удерживать незаконно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила заместитель главного врача "Крымского научно-практического центра наркологии" Марина Шоренко.

В прокуратуре Крыма ранее сообщили, что в Симферополе незаконно удерживали пациентов в центре реабилитации. Открытый без необходимых разрешительных документов центр для граждан с наркотической и алкогольной зависимостью "заработал" почти 8 миллионов рублей.