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Новости Крыма

В Крыму порядка 80 центров реабилитации для зависимых работают незаконно

10 февраля 2024, 17:11Общество

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В Крыму насчитывается от 50 до 80 центров реабилитации, в которых людей с зависимостью от алкоголя и наркотиков могут удерживать незаконно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила заместитель главного врача "Крымского научно-практического центра наркологии" Марина Шоренко.

В прокуратуре Крыма ранее сообщили, что в Симферополе незаконно удерживали пациентов в центре реабилитации. Открытый без необходимых разрешительных документов центр для граждан с наркотической и алкогольной зависимостью "заработал" почти 8 миллионов рублей.

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