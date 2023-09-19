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Новости Крыма

В Крыму пожарных наградили медалями за отвагу при ликвидации ЧС

19 сентября 2023, 10:56Общество

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Четыре сотрудника пожарной части в селе Оленевка Черноморского района Крыма награждены медалями "За отвагу на пожаре". Соответствующий указ главы республики был опубликован на официальном сайте крымского правительства в понедельник.

Согласно документу, награды удостоены начальник пожарной части Сергей Кулаев, его заместитель Сергей Шовкун, а также пожарный Александр Фефилин и водитель Александр Брысов.

Они получат профессиональную награду за "смелость и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанных с тушением пожара на территории Черноморского района Республики Крым".

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