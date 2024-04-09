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Новости Крыма

В Крыму прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии – условие

09 апреля 2024, 12:40Общество

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Крымским прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии за правнуков, которые находятся у них на иждивении. Об этом рассказали в региональном отделении Социального фонда РФ.

"В 2024 году для прабабушек и прадедушек, если на их иждивении находятся правнуки, не имеющие трудоспособных родителей, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или инвалидности будет увеличена на треть", – говорится в сообщении.

Повышение коснется пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки моложе 18 лет, которые обучаются очно (но не дольше, чем до 23 лет), а также старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства.

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