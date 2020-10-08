В Крыму предложили альтернативу повышению штрафов за нарушение ПДД

Увеличение штрафов злостным нарушителям ПДД не поможет навести порядок на дороге, лучше использовать альтернативные методы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил руководитель проекта "Дорожная инспекция/Карта убитых дорог", член регионального штаба ОНФ в Севастополе Максим Мишин. Ранее глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил увеличить размер штрафов для водителей, которые регулярно нарушают ПДД.

"Я бы пошел по другому пути, по практике Европы. Возьмем аналог Франции, например. Там у водителей двенадцатибальная система, за нарушения которой эти баллы снижаются. Если водитель в период какого-то времени потратил эти баллы, его лишают права управления и отправляют на пересдачу. Эти баллы возвращаются через год при отсутствии каких-либо нарушений", – сообщил свое мнение эксперт.