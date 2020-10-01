В Крыму предложили ряд изменений в налоговый кодекс для участников СЭЗ

Крым выступил с инициативой внести изменения в Налоговый кодекс для участников СЭЗ в РК на 33-й конференции Южно-Российской парламентской Ассоциации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета ГС РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.

"Неизменность законодательства – очень важный фактор. Для того, чтобы в федеральном законодательстве были прописаны особенности свободной экономической зоны в Республике Крым, мы выступили с инициативой прописать в Налоговом кодексе те льготы и те гарантии, которые будут иметь наши субъекты СЭЗ. Речь идет о том, что, если в период действия договора будет меняться законодательство, то инвестор имеет возможность воспользоваться теми условиями, по которым он заходит в СЭЗ", – сообщила она.