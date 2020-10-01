Новости Крыма

В Крыму предложили ряд изменений в налоговый кодекс для участников СЭЗ

В Крыму предложили ряд изменений в налоговый кодекс для участников СЭЗ

Сегодня, 11:01Экономика Крыма

Крым выступил с инициативой внести изменения в Налоговый кодекс для участников СЭЗ в РК на 33-й конференции Южно-Российской парламентской Ассоциации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета ГС РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.

"Неизменность законодательства – очень важный фактор. Для того, чтобы в федеральном законодательстве были прописаны особенности свободной экономической зоны в Республике Крым, мы выступили с инициативой прописать в Налоговом кодексе те льготы и те гарантии, которые будут иметь наши субъекты СЭЗ. Речь идет о том, что, если в период действия договора будет меняться законодательство, то инвестор имеет возможность воспользоваться теми условиями, по которым он заходит в СЭЗ", – сообщила она.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Октябрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх