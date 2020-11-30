Новости Крыма В Крыму предложили увеличить продолжительность обучения на права

В Крыму предложили увеличить продолжительность обучения на права Теоретическая часть экзаменов на водительские права не требует доработки. Нужны изменения в практическую часть. Таким мнением с корреспондентом РИА Новости Крым поделился руководитель проекта "Дорожная инспекция/Карта убитых дорог", член регионального штаба ОНФ в Севастополе Максим Мишин. Ранее заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин сообщил РИА Новости, что билеты к экзамену на водительские права будут перерабатывать с учетом статистики аварийности на дорогах. "В теоретической части есть разные вопросы, когда включена и медицина, и магистрали. Предлагают лишь только изменить составы билетов по вопросам. Я не знаю, что там можно еще придумать, потому, что они затрагивают практически все аспекты, связанные с дорогой. Наоборот, нужно переходить к изменениям в практической части. Потому что курсанты катаются по одному маршруту и запоминают разметку и знаки, сдают экзамен по конкретным маршрутам, а по выезду в город начинают теряться", – рассказал Мишин. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

