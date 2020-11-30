Новости Крыма

В Крыму предложили увеличить продолжительность обучения на права

В Крыму предложили увеличить продолжительность обучения на права

30 ноября 2020, 14:03Общество

Теоретическая часть экзаменов на водительские права не требует доработки. Нужны изменения в практическую часть. Таким мнением с корреспондентом РИА Новости Крым поделился руководитель проекта "Дорожная инспекция/Карта убитых дорог", член регионального штаба ОНФ в Севастополе Максим Мишин.

Ранее заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин сообщил РИА Новости, что билеты к экзамену на водительские права будут перерабатывать с учетом статистики аварийности на дорогах. "В теоретической части есть разные вопросы, когда включена и медицина, и магистрали. Предлагают лишь только изменить составы билетов по вопросам. Я не знаю, что там можно еще придумать, потому, что они затрагивают практически все аспекты, связанные с дорогой. Наоборот, нужно переходить к изменениям в практической части. Потому что курсанты катаются по одному маршруту и запоминают разметку и знаки, сдают экзамен по конкретным маршрутам, а по выезду в город начинают теряться", – рассказал Мишин.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Декабрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх