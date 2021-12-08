В Крыму приняли дефицитный бюджет на 2022 год

Государственный совет Республики Крым принял во втором чтении проект бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Закон принят на очередной сессии парламента РК в среду.

Как отметила вице-премьер республики – министр финансов Ирина Кивико, объем расходов бюджета без учета целевых средств был уточнен после первого чтения и поправок, которые внесли депутаты, и которые возникли в связи с утверждением нового прожиточного минимума и МРОТ в России. В результате основные параметры проекта бюджета сильно изменились.