Новости Крыма

В Крыму продлили арест "последователям Рослякова"

В Крыму продлили арест "последователям Рослякова"

11 июня 2020, 15:59Новости

Как информируется на сайте суда, киевский районный суд Симферополя продлил арест двум несовершеннолетним керчанам, которые готовили террористические акты в учебных заведениях Керчи.

"В судебном заседании прокурор поддержал доводы, изложенные в постановлении, оснований для отмены или изменения избранной обвиняемым меры пресечения не имеется. Учитывая, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не изменились, суд считает, что в отношении обвиняемых не может быть применена более мягкая мера пресечения", – сказано в сообщении суда. Таким образом "последователи Рослякова" будут находиться под стражей как минимум до 18 августа.

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