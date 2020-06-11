Новости Крыма В Крыму продлили арест "последователям Рослякова"

В Крыму продлили арест "последователям Рослякова" Как информируется на сайте суда, киевский районный суд Симферополя продлил арест двум несовершеннолетним керчанам, которые готовили террористические акты в учебных заведениях Керчи. "В судебном заседании прокурор поддержал доводы, изложенные в постановлении, оснований для отмены или изменения избранной обвиняемым меры пресечения не имеется. Учитывая, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не изменились, суд считает, что в отношении обвиняемых не может быть применена более мягкая мера пресечения", – сказано в сообщении суда. Таким образом "последователи Рослякова" будут находиться под стражей как минимум до 18 августа. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

