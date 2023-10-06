Туротрасли продлили подачу заявок на материальную помощь в размере 4 МРОТ на каждого сотрудника. Об этом информирует пресс-служба Минкуроротов РК.

"Прием заявок на федеральные выплаты в размере 4 МРОТ субъектам туриндустрии и смежных отраслей Республики Крым продлен до 12 октября 2023 года включительно", – сказано в сообщении.

Также до 12 октября продлен период повторной подачи заявок, в которых были ранее допущены ошибки. Подать заявку повторно можно через сайт Министерства курортов и туризма Крыма. Уточняется, что проверить корректность поданного заявления от предприятий и ИП можно также на сайте Минкурортов РК в разделе Государственная поддержка.