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Новости Крыма

В Крыму продлили время подачи заявок на получение 4МРОТ – условия и сроки

06 октября 2023, 21:38Общество

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Туротрасли продлили подачу заявок на материальную помощь в размере 4 МРОТ на каждого сотрудника. Об этом информирует пресс-служба Минкуроротов РК.

"Прием заявок на федеральные выплаты в размере 4 МРОТ субъектам туриндустрии и смежных отраслей Республики Крым продлен до 12 октября 2023 года включительно", – сказано в сообщении.

Также до 12 октября продлен период повторной подачи заявок, в которых были ранее допущены ошибки. Подать заявку повторно можно через сайт Министерства курортов и туризма Крыма. Уточняется, что проверить корректность поданного заявления от предприятий и ИП можно также на сайте Минкурортов РК в разделе Государственная поддержка.

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