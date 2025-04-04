В Крыму прокомментировали новый закон об аттестации для педагогов

Законопроект Государственной Думы России, предлагающий разрешить педагогам профессиональную переподготовку только в государственных учреждениях, не скажется на количестве учителей в школах Крыма и Севастополя. Об этом РИА Новости Крым сообщили министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик и директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.

"По закону каждый педагог должен раз в три года проходить систему аттестации повышения квалификации. Наши педагоги проходят обучение на базе нашего Республиканского института постдипломного педагогического образования", – отметила Валентина Лаврик.

Также, по ее словам, существуют множество частных курсов, которые учителя заканчивают для своего профессионального роста.

"Это не настолько профильные курсы, поэтому будем анализировать. Это никак не повлияет на качество обеспеченности школ кадрами", – сказала министр.