Новости Крыма

В Крыму простились с экс-спикером парламента Борисом Дейчем

10 февраля 2022, 15:21Общество

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В Симферополе состоялась церемония прощания с бывшим председателем Верховного совета Крыма Борисом Дейчем. Он умер 7 февраля в одной из московских больниц от осложнений, которые вызваны коронавирусом. Ему было 83 года. Гражданская панихида прошла у здания Государственного Совета республики.

Проститься с Борисом Давыдовичем пришли глава Крыма Сергей Аксенов, спикер Государственного Совета республики Владимир Константинов, председатель Общественной палаты РК Александр Форманчук, другие государственные, политические и общественные деятели.

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