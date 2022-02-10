В Крыму простились с экс-спикером парламента Борисом Дейчем

В Симферополе состоялась церемония прощания с бывшим председателем Верховного совета Крыма Борисом Дейчем. Он умер 7 февраля в одной из московских больниц от осложнений, которые вызваны коронавирусом. Ему было 83 года. Гражданская панихида прошла у здания Государственного Совета республики.

Проститься с Борисом Давыдовичем пришли глава Крыма Сергей Аксенов, спикер Государственного Совета республики Владимир Константинов, председатель Общественной палаты РК Александр Форманчук, другие государственные, политические и общественные деятели.