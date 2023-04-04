В Крыму проведут бесплатные экскурсии "Дорогами Екатерины"

19 апреля в честь 240-й годовщины вхождения Крыма в Российскую империю пройдет акция "Дорогами Екатерины". Об этом информирует Туристический портал Крыма. Во многих регионах полуострова пройдут бесплатные экскурсии, связанные с путешествием Екатерины Великой 1787 года, а также по историческим местам, связанным с историей Российской империи.

В Симферополе проведут обзорную экскурсию "Екатерининская миля". Сбор группы намечен в 11.00 в сквере у танка-памятника освободителям города. Пешеходный маршрут включает в себя Александро-Невский собор, странноприимный дом Александра Таранова-Белозерова, бывший путевой дворец Екатерины II, Екатерининский сад с памятником, а также первый православный храм города – церковь св. Константина и Елены, где молилась великая императрица.