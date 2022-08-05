В Крыму пять часов искали заблудившегося грибника

Сотрудники МЧС пять часов искали женщину, потерявшуюся во время сбора грибов в Симферопольском районе Крыма. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

В четверг днем в службу спасения поступило сообщение о том, что во время сбора грибов на плато Долгоруковская яйла потерялась женщина – она не вышла вовремя в назначенное место и не отвечала на звонки. На помощь поспешила дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" в составе четырех человек и одной единицы техники.