Новости Крыма

В Крыму пять часов искали заблудившегося грибника

05 августа 2022, 15:23Общество

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Сотрудники МЧС пять часов искали женщину, потерявшуюся во время сбора грибов в Симферопольском районе Крыма. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

В четверг днем в службу спасения поступило сообщение о том, что во время сбора грибов на плато Долгоруковская яйла потерялась женщина – она не вышла вовремя в назначенное место и не отвечала на звонки. На помощь поспешила дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" в составе четырех человек и одной единицы техники.

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