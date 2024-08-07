В Крыму работающим пенсионерам пересчитали пенсии

С 1 августа в Крыму работающим пенсионерам увеличили страховые пенсии. Как передает пресс-служба регионального отделения Социального фонда России, всего перерасчет коснулся около 90 000 жителей республики.

"С 1 августа Отделение СФР по Республике Крым произвело беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров. Корректировка выплат коснулась порядка 90 тысяч получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы", – сказано в сообщении.

Кроме того, увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении.