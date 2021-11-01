Новости Крыма

В Крыму ракетные комплексы уничтожили корабли "противника"

Сегодня, 13:16Общество

5

В Крыму в акватории Черного моря прошли учения мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) "Бал" и "Бастион", которые уничтожили группы надводных кораблей условного противника. Об этом информирует пресс-служба Черноморского флота.

Расчеты БПРК подготовили комплексы к применению, обнаружили надводную цель, идентифицировали ее и взяли на сопровождение.

"В ходе учения военнослужащие отработали алгоритм действий по нанесению синхронных ракетных ударов по корабельной группировке условного противника с выполнением электронных пусков ракет", – цитирует сообщение ЧФ "Интерфакс".

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Ноябрь 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх