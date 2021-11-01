В Крыму ракетные комплексы уничтожили корабли "противника"

В Крыму в акватории Черного моря прошли учения мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) "Бал" и "Бастион", которые уничтожили группы надводных кораблей условного противника. Об этом информирует пресс-служба Черноморского флота.

Расчеты БПРК подготовили комплексы к применению, обнаружили надводную цель, идентифицировали ее и взяли на сопровождение.

"В ходе учения военнослужащие отработали алгоритм действий по нанесению синхронных ракетных ударов по корабельной группировке условного противника с выполнением электронных пусков ракет", – цитирует сообщение ЧФ "Интерфакс".