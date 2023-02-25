В Крыму расположится учебная база ЧВК "Вагнер"

В Крыму был выделен земельный участок площадью 20 гектаров для строительства тренировочного центра ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил представитель компании на пресс-конференции в Симферополе.

"Тренировочный центр будет построен в пригороде Симферополя, оборудован по последнему слову техники и предназначен для подготовки сотрудников компании к выполнению задач в различных регионах мира. В тренировочном центре будут проводиться учения и симуляции боевых действий в разных климатических условиях", – заявили в компании.

Строительство Вагнерцентра в Крыму вызвало некоторую обеспокоенность у местных жителей, поскольку всем известно, что большинство солдат ЧВК являются бывшими заключенными. Однако, в компании отметили, что тренировочный центр будет использоваться исключительно для подготовки персонала компании и не представляет угрозы для местных жителей.

Кроме того, представитель ЧВК "Вагнер" подчеркнул, что строительство тренировочного центра будет проводиться в соответствии с законодательством и международными нормами.

Выделение земельного участка для строительства тренировочного центра ЧВК "Вагнер" является важным событием для компании и для Крыма в целом. Это позволит компании более эффективно подготовить своих сотрудников к выполнению задач в различных регионах мира и укрепить безопасность территории.