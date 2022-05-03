В Крыму рассказали о готовности к приему туристов

Крым готов к приему туристов, полуостров активно готовится к высокому курортному сезону. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства курортов и туризма Республики Крым.

"В Крыму спокойно, безопасно, можно отдыхать прямо сейчас. К купальному сезону готовится около 450 пляжей – сотрудники МЧС обследуют акваторию морского дна, обучают матросов-спасателей. Завершаются работы по благоустройству пляжей, устраняются последствия штормов, налаживается сервис. Пляжи будут готовы к началу купального сезона", – отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Уточняется, что работа по снятию дефицита железнодорожных билетов продолжается, и с 29 апреля по 10 мая в направлении Крыма предложено порядка 80 тысяч билетов на поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Кисловодска и Астрахани. Кроме того, в министерстве указали, что на полуостров можно добраться и на пригородном поезде из Краснодарского края до станции Керчь-Южная Новый парк.