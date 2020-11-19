В Крыму рассказали о ходе ремонта дорог в регионе

Работы по ремонту дорожной сети в Крыму на сегодняшний день выполнены на 68% от запланированного на этот год объема. Об этом рассказал зампредседателя правительства республики Евгений Кабанов на совещании по проблемам строительной отрасли региона.

"По ремонтам и капитальным ремонтам дорог: из 11 миллиардов рублей, запланированных в этом году, на текущую дату выполнено порядка 7,8 миллиарда рублей, что составляет порядка 67-68%. Рисков не видим", – сообщил вице-премьер. По словам Кабанова, перед всеми подрядчиками стоит задача завершить все работы до 1 декабря. В свою очередь глава республики Сергей Аксенов подверг критике качество работ, которые часто допускают подрядчики в Крыму.