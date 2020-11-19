Новости Крыма

В Крыму рассказали о ходе ремонта дорог в регионе

В Крыму рассказали о ходе ремонта дорог в регионе

19 ноября 2020, 13:06Экономика Крыма

Работы по ремонту дорожной сети в Крыму на сегодняшний день выполнены на 68% от запланированного на этот год объема. Об этом рассказал зампредседателя правительства республики Евгений Кабанов на совещании по проблемам строительной отрасли региона.

"По ремонтам и капитальным ремонтам дорог: из 11 миллиардов рублей, запланированных в этом году, на текущую дату выполнено порядка 7,8 миллиарда рублей, что составляет порядка 67-68%. Рисков не видим", – сообщил вице-премьер. По словам Кабанова, перед всеми подрядчиками стоит задача завершить все работы до 1 декабря. В свою очередь глава республики Сергей Аксенов подверг критике качество работ, которые часто допускают подрядчики в Крыму.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Ноябрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх