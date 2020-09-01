В Крыму рассказали о сроках завершения реконструкции Ханского дворца

Реконструкцию Ханского дворца планируют завершить в 2022 году. Об этом сообщил председатель комитета по культуре и охране культурного наследия ГС РК Николай Волков в эфире радио "Спутник в Крыму".

"На таких объектах работа не должна прекращаться. Это огромный объект, там всегда есть, что делать. Там есть памятники 16,17,18,19 и 20 веков, военное кладбище. Но из-за недобросовестных подрядчиков сроки сдачи объектов постоянно сдвигаются. Ожидается, что реконструкция закончится в 2022 году. И надеемся, что начнется работа над остальными объектами", – сообщил он.

В ходе встречи с сенаторами РФ президент страны Владимир Путин отметил важность строительства и реконструкции культурных объектов в России. В перечень наиболее значимых объектов, на реконструкцию которых выделены средства из федерального бюджета, вошли Воронцовский и Ханский дворцы.