Новости Крыма

В Крыму рассказали о темпах строительства мечетей на полуострове

В Крыму рассказали о темпах строительства мечетей на полуострове

18 декабря 2020, 16:06Общество

После вхождения Крыма в состав России в регионе построили порядка 50 мечетей, это в разы больше, чем за годы нахождения полуострова в составе Украины. Об этом сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

"Только за 2014 год мы открыли 17 мечетей, после этого было открыто более 30. То есть в целом мы говорим о цифре порядка 50 (построенных в российском Крыму) мечетей", – сообщил Баиров. Он напомнил, что при Украине мечети в Крыму строились за счет спонсорской помощи – в основном меценатов из Турции и стран Арабского мира.

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