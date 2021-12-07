Новости Крыма

В Крыму рассказали о темпах вакцинации населения от COVID-19

07 декабря 2021, 12:47Общество

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На сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции привились уже более 800 тысяч крымчан, рассказал врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

"Если на середину октября привитого населения было 455 тысяч, то на сегодняшний день цифра уже перевалила за 800 тысяч человек", – сообщил руководитель ведомства на заседании президиума крымского парламента во вторник.

Скорупский также отметил, что за последний месяц количество ежедневно выявляемых в Крыму случаев заболевания COVID-19 снизилось более чем в два раза. По мнению главы Минздрава РК, этого удалось достичь благодаря объявлению нерабочей недели в начале ноября, а также введение обязательного предъявления QR-кодов о вакцинации при посещении общественных мест и массовых мероприятий.

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