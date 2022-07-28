В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID

Вакцина "Спутник V" для вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции есть в Крыму в достаточном количестве. Об этом РИА Новости Крым проинформировали в региональном минздраве.

Накануне СМИ сообщили, что в регионах России закончилась рекомендованная для ревакцинации вакцина "Спутник Лайт".

"У нас есть в наличии "Спутник V". Он подходит для вакцинации и ревакцинации. Он есть в достаточном количестве. Приходите, всех вакцинируем", – сказали в ведомстве.

Ранее в минздраве Крыма отмечали снижение темпов вакцинации "на фоне относительного благополучия по заболеваемости COVID-19". В последние полгода доля ревакцинированных граждан составила всего 24,1% от числа иммунизированных за весь период прививочной кампании.