В Крыму рассказали об отстранении учителей без прививки от COVID-19

Более 95% педагогов и сотрудников крымских школ вакцинировались от коронавирусной инфекции, отказы от прививки единичны. Об этом на пресс-конференции в крымском мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" сообщила первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Бойко.

"На сегодняшний день у нас хороших процент привитых педагогов, порядка 95%. Если учитывать, что есть медотводы, поскольку много педагогов переболело, то практически 100% провакцинировались. Есть педагоги, их достаточно мало, которые отказываются прививаться, у них мы требуем ПЦР каждые семь дней", – рассказала Бойко.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, сотрудники сферы образования наряду с представителями других отраслей должны были до 15 ноября привиться первым компонентом вакцины и до 20 декабря 2021 года – вторым. Всего должно быть вакцинировано до 80 % работников. Непривитые сотрудников без медотвода временно отстраняются от работы. Такой случай отстранения был в Крыму только один, рассказала Валентина Бойко, в школе Кировского района.